El Ejército israelí dice que ya tiene control militar sobre el 40 % de la ciudad de Gaza
Jerusalén, 4 sep (EFE).- El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.
«Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación (…) en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40 % de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días», aseguró en un videomensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles. EFE
