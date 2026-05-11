El Ejército israelí mata a dos palestinos en la zona central de la Franja de Gaza

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Gaza, 11 may (EFE).- El Ejército israelí mató a dos palestinos durante la madrugada de este lunes en un ataque en la carretera de Salah al Din, en la zona central de la Franja de Gaza, informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Según fuentes del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa, el centro médico recibió los cuerpos de dos personas tras su muerte en un ataque israelí dirigido a la carretera de Salah Al Din -vía que atraviesa la Franja de norte a sur en su lado oriental- en la zona de Netzarim (centro de Gaza).

De acuerdo a estas fuentes hospitalarias, las víctimas fueron identificadas como Alaa Ibrahim Abu Ayad y Munir Eid al Yatli.

Además, personal del servicio de emergencias y ambulancias del enclave reportó que seis personas, incluyendo a un niño y su madre, fueron heridas este lunes en un bombardeo de artillería israelí en la zona de Tel al Dabab, en Beit Lahia (norte de Gaza).

Asimismo, un buque de la Armada israelí realizó una incursión esta mañana contra varios barcos pesqueros gazatíes a media milla náutica de la Franja. Tras abrir fuego contra las embarcaciones, las fuerzas israelíes detuvieron a seis pescadores.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Antes del inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, Israel restringía de forma variable la zona de pesca de Gaza, con límites que en algunos casos alcanzaban las cinco millas náuticas, aunque lo habitual era fijarlo en tres.

Desde el inicio del conflicto y durante el alto el fuego vigente, las autoridades israelíes han impedido prácticamente el acceso al mar a los pescadores gazatíes, sin establecer una zona de pesca estable, pese a la situación de inseguridad alimentaria.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, las personas muertas en la Franja de Gaza por fuego israelí alcanzaron este lunes las 72.740.

Además, pese al alto en fuego en vigor desde octubre, al menos 854 personas han muerto en la Franja en estos siete meses, lo que equivale a una media de cuatro personas asesinadas a diario en ataques aéreos o por disparos de las tropas israelíes que siguen apostadas en la denominada línea amarilla. EFE

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