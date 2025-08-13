El Ejército nigeriano mata a casi 600 yihadistas en ocho meses en el noreste del país

2 minutos

Nairobi, 13 ago (EFE).- El Ejército nigeriano ha matado al menos a 592 combatientes yihadistas en bombardeos aéreos en el noreste del país en los últimos ocho meses, tras intensificar sus operaciones en una región golpeada por años de violencia, informó este martes la Fuerza Aérea en un comunicado.

En la nota, difundida en la red social X a última hora del martes, la Fuerza Aérea indicó que su jefe de Estado Mayor, mariscal del aire Hasan Bala Abubakar, ofreció la cifra durante una visita al gobernador del estado nororiental de Borno, Babagana Zulum.

«La Fuerza Aérea Nigeriana (NAF) ha asestado un golpe decisivo a los elementos terroristas en el noreste, matando a 592 combatientes y destruyendo 372 activos enemigos en ocho meses, superando ya el ritmo operativo de todo el año anterior», afirmó Abubakar.

El jefe militar atribuyó el éxito a la modernización de la flota y a la mejora de la capacidad de ataque nocturno de precisión.

Asimismo, precisó que, en el marco de la Operación Hadi Kai, se llevaron a cabo 798 salidas de combate, con un total de 1.500 horas de vuelo, «lo que paralizó significativamente la movilidad y la logística de los terroristas».

Abubakar detalló que los bombardeos destruyeron 206 vehículos técnicos y 166 centros logísticos clave de los insurgentes «en zonas profundamente hostiles».

Asimismo, señaló que la operación incluyó bombardeos aéreos coordinados, de día y de noche, en puntos clave del estado, como Rann, Dikwa y Mallam Fatori.

Añadió que estas acciones estuvieron respaldadas por aviones A-29 Super Tucano, capaces de realizar misiones de precisión y nocturnas, helicópteros Mi-171 para evacuaciones médicas y logística, y plataformas de vigilancia mejoradas para el seguimiento continúo de los objetivos.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas. EFE

