El embajador de EE.UU. en Bruselas vuelve a arremeter contra un ministro belga

Bruselas, 23 feb (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante Bélgica, Bill White, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento con el Gobierno del país anfitrión al atacar en redes sociales al ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, una semana después de ser reprendido por su falta de respeto institucional.

«Difícilmente podemos aceptar esto», dijo este lunes Vandenbroucke, quien señaló que la embestida de White se enmarca en un contexto en el que «embajadores en varios países europeos intentan sembrar discordia y enfrentar a la gente entre sí».

La controversia surge porque White publicó un comentario -eliminado después- bajo un vídeo subido a la red social Instagram por Vandenbroucke, ministro socialdemócrata flamenco, que expresaba su apoyo al presidente de su partido Vooruit, Conner Rousseau, en una polémica que le enfrenta con el embajador estadounidense.

Semanas atrás, Rousseau había dicho en otro vídeo a propósito de las redadas de los agentes de inmigración del ICE estadounidense que «cada vez hay menos diferencias» entre Donald Trump y Adolf Hitler.

Tiempo después, White calificó esa comparación de «inaceptable» y calificó a Rousseau como «persona non grata» en EE.UU.

En su ataque ahora al ministro de Sanidad, White hizo alusión a un escándalo de corrupción en los años noventa en el que Vandenbroucke sugirió supuestamente «quemar» dinero negro guardado en la caja del partido, si bien el actual ministro nunca fue condenado ni juzgado.

«Negándose a tener nada que ver con ese dinero, habría aconsejado ‘quemar el dinero’. FRANK QUEMA EL DINERO», escribió el embajador, de 59 años y destinado en Bélgica desde finales de 2025 tras una carrera como empresario y consultor.

El diplomático, que recaudó más de 5 millones de dólares para la campaña de reelección de Trump, añadió que el ahora ministro belga «no fue procesado, PERO se tomó oportunamente un ‘año sabático’ voluntario en Oxford (1996-1999)», añadió White, quien empleó un característico estilo de redacción «muy trumpista», según medios belgas como la cadena VRT.

«El olor de la corrupción es muy real», agregó el embajador.

La nueva polémica llega una semana después de que el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, convocara al diplomático estadounidense después de que White hubiera acusado al país europeo de «antisemitismo» y «acoso a la comunidad judía», por el procesamiento en Amberes (norte) de tres circuncidadores judíos que carecían de licencia médica.

«Un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestro sistema judicial», dijo Prévot al anunciar que había citado a White.

En esta nueva ocasión, Vandenbroucke también ha trasladado al titular de Exteriores la decisión sobre la respuesta que deba tomar Gobierno de Bélgica a propósito del nuevo roce.

«Dejo al ministro de Asuntos Exteriores la tarea de reflexionar sobre los pasos a seguir en este asunto», declaró este lunes Vandenbroucke. EFE

jaf/ahg/llb