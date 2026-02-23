El embajador de EEUU no se presenta a la convocatoria del Ministerio de Exteriores francés

2 minutos

(Actualiza con un nuevo cuarto párrafo que añade información adicional sobre el embajador)

París, 23 feb (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, no se presentó este lunes a la cita a la que había sido convocado por el Ministerio de Exteriores francés tras los comentarios de miembros de la Administración de Donald Trump sobre la muerte de un joven ultraderechista en Lyon.

«No se presentó. Ante esta aparente incomprensión de los requisitos básicos de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro solicitó que no se le permitiera seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés», señalaron fuentes diplomáticas francesas.

«Por supuesto -agregaron-, sigue siendo posible que el embajador Charles Kushner ejerza su misión y se presente en el Quai d’Orsay (sede de la cartera de Exteriores) para que podamos mantener las conversaciones diplomáticas que permitan limar las asperezas que, inevitablemente, pueden surgir en una relación de amistad que dura ya 250 años».

Charles Kushner, de 71 años, es el padre del yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, y ocupa el cargo al frente de la embajada en París desde julio del año pasado.

Kushner había sido convocado porque el Gobierno francés buscaba dejar claro que rechaza que el crimen de Quentin Deranque -un ultraderechista de 23 años que murió el pasado 14 de febrero tras recibir una paliza en Lyon, atribuida por los investigadores a grupúsculos de ultraizquierda- sea «instrumentalizado».

Concretamente, la cuenta oficial en X de la embajada estadounidense en Francia publicó un mensaje invitando a preocuparse por esta muerte porque «el extremismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública».

«Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los autores de estos actos violentos sean llevados ante la justicia», agregaba el mensaje, que fue también publicado por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos estadounidense, Sarah B. Rogers. EFE

ngp/psh/rcf