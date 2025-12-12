El escrutinio especial para dilucidar las presidenciales de Honduras comenzará el sábado

1 minuto

Tegucigalpa, 12 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzará el próximo sábado un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la elección del nuevo presidente de Honduras, tras los comicios del 30 de noviembre que han arrojado un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó este viernes a EFE una fuente oficial.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales. EFE

