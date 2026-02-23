El estado mundial de la reforma agraria y del desarrollo rural serán debatidos en Colombia

Bogotá, 23 feb (EFE).- Representantes gubernamentales, organismos internacionales y movimientos sociales participarán a partir de este martes en la ciudad colombiana de Cartagena en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, siglas en inglés).

La reunión, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y por el Gobierno colombiano, debatirá durante cinco días el acceso a la tierra y su tenencia segura, el uso sostenible del suelo, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.

«Este enfoque promueve la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de las comunidades rurales como actores fundamentales en la producción de alimentos y la gestión territorial», indicó la FAO en un comunicado.

Este encuentro se celebra veinte años después de la primera reunión de ICARRD, que tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil) en marzo de 2006 y que puso en el centro del debate internacional el derecho de los campesinos a la tenencia de la tierra para combatir una desigualdad estructural.

En Cartagena, según la FAO, «se busca promover acciones concretas para enfrentar los desafíos estructurales que limitan el desarrollo rural, el acceso equitativo a la tierra, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la adaptación al cambio climático».

«La amplia participación de delegaciones oficiales ya confirmada demuestra que existe una voluntad política real de poner la tierra y el desarrollo rural en el centro de la agenda global», señaló el representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann.

Seis ejes temáticos

La ICARRD+20 tendrá seis ejes temáticos, el primero de los cuales es ‘Reforma agraria y sistemas alimentarios sostenibles’, que abordará la construcción de sistemas alimentarios justos, resilientes y prácticas agrícolas que reducen la degradación ambiental, según la FAO.

El segundo es ‘Lucha contra el hambre y la gobernanza alimentaria global’, enfocado en el derecho humano a la alimentación, mientras que el eje ‘Custodios de la tierra y acción colectiva’ abordará el papel de las comunidades rurales, indígenas y campesinas como titulares de derechos y guardianes de los ecosistemas.

Un cuarta línea de trabajo será ‘Justicia de género en el acceso a la tierra’, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres a la tierra y a la propiedad como elemento central de la reforma agraria.

Otro eje de trabajo será la ‘Gobernanza integral de la tierra y políticas convergentes’, para ampliar la agenda más allá de la distribución, integrando políticas como la acción climática, restauración de ecosistemas y derechos laborales, entre otros.

El sexto tema será el de ‘Mecanismos internacionales para la tenencia equitativa’, que evaluará el papel de las instituciones internacionales, como la FAO, en la promoción del desarrollo rural sostenible.

En la reunión, el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, presentará el próximo miércoles el informe ‘El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura 2025’.

En paralelo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya presidencia pro tempore tiene Colombia, celebrará el viernes próximo en Cartagena la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades de Agricultura 2026, un espacio con el que busca «fortalecer la acción regional frente al hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria». EFE

