El euro cae a 1,1661 dólares en día de contracción de la producción industrial europea

1 minuto

Berlín, 14 ago (EFE).- El euro cayó este jueves a 1,1661 dólares, en un día en que Eurostat informó de que, en junio respecto a mayo, se registró una caída del 1,3 % de la producción industrial en la eurozona y de un 1,0 % en la Unión Europea (UE), cuya economía creció un 0,1 % en el segundo trimestre.

El euro se cambiaba a 1,1661 dólares hacia las 15.00 GMT, por debajo de los 1,1717 dólares del miércoles.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1690 dólares, un valor también inferior a los 1.1711 dólares de víspera.

La caída frente al billete verde de la moneda única, del 0,34 %, se produjo en una jornada en la que la oficina de estadística comunitaria Eurostat dio cuenta de una contracción en la producción industrial en la eurozona de un 1,3 % y de un 1,0 % en la UE en junio con respecto a mayo.

En comparación con junio de 2024, sin embargo, la producción industrial aumentó en un 0,2 % en los países del euro y en un 0,5 % en los Veintisiete.

Eurostat también informó de que el crecimiento en del PIB aumentó un 0,1 % en la eurozona en el segundo trimestre del año, periodo en que España y Eslovenia lideraron con expansiones ambos países del 0,7 %. EFE

