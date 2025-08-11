The Swiss voice in the world since 1935

El euro comienza la semana a la baja y cae a 1,1595 dólares

Berlín, 11 ago (EFE).- El euro comenzó la semana con una pérdida de valor ante la moneda estadounidense, pues bajó este lunes a los 1,1595 dólares, en un día en que fue noticia el aumento de las insolvencias en Alemania, en vísperas de que expire la tregua comercial entre Pekín y Washington.

El euro se cambiaba a las 15.00 horas GMT a 1,1595 dólares, por debajo de los 1,1656 dólares con los que cotizaba en el mismo momento del viernes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1622 dólares, ligeramente por debajo de 1,1648 dólares del viernes.

La moneda única perdió un 0,45 % de su valor respecto al billete verde en una jornada en la que en Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, vio cómo los procedimientos de insolvencia ordinarios en su territorio crecieron un 19,2 % interanual en julio.

La ligera caída del euro se producía en la víspera de que el martes se publique el índice de precios al consumidor de EE.UU., algo que servirá para prever la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

También el martes, 12 de agosto, termina la tregua comercial entre China y Estados Unidos que ambas naciones acordaron el pasado mayo tras la ofensiva arancelaria internacional de Washington. EFE

