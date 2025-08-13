El euro sube a 1,1717 dólares tras la amenaza de Trump a Powell sobre los tipos de interés

Berlín, 13 ago (EFE).- El euro subió este miércoles a 1,1717 dólares el día después del nuevo enfrentamiento entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a pedir que rebaje los tipos de interés.

El euro se cambiaba este martes a las 15.00 horas GMT a 1,1717 dólares, por encima de los 1,1658 dólares del martes, una jornada en la que la moneda única también terminó al alza respecto al billete verde.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1711 dólares, por encima de los 1,1606 dólares del martes.

La moneda única se revalorizó un 0,36 % ante el billete verde después de que Trump amenazara el martes a Powell con una demanda por su política monetaria.

«Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡3.000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!», escribió Trump en su red social Truth Social.

No pesó al valor del euro que en Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, la oficina federal de estadística germana (Destatis) confirmara que la inflación se mantuvo en julio en el 2 % interanual, según datos definitivos, y aumentó en un 0,3 % con respecto al mes anterior.

«La tasa de inflación se ha estabilizado desde inicios de año y otra vez se ha mantenido sin cambios durante dos meses consecutivos», declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, según un comunicado. EFE

