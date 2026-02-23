El euro sube a causa de la incertidumbre por la política comercial de Trump

Fráncfort (Alemania), 23 feb (EFE).- El euro subió este lunes y recuperó los 1,18 dólares debido a que la incertidumbre sobre la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, es negativa para el dólar.

El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1795 dólares, frente a los 1,1758 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1784 dólares.

La confianza empresarial subió en febrero en Alemania porque la economía alemana muestra los primeros signos de recuperación con el empuje de la industria y los servicios, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania subió en febrero hasta 88,6 puntos, desde los 87,6 puntos de enero, pero el euro apenas se movió.

La atención de los mercados se centra en el anuncio de Trump un nuevo arancel global del 15 % a las importaciones después de que el Tribunal Supremo dijera que casi todos los aranceles adoptados en los últimos diez meses por la Casa Blanca son ilegales.

La Administración Trump podría presionar ahora más para debilitar al dólar e impulsar las exportaciones, según algunos analistas.

Los aranceles de EEUU son una fuente importante de financiación de los planes de expansión presupuestaria del Gobierno de Trump, considera la analista de Commerzbank Thu Lan Nguyen.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1775 y 1,1833 dólares. EFE

