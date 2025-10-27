El euro sube tras la mejora de la confianza empresarial en Alemania en octubre

Fráncfort (Alemania), 27 oct (EFE).- El euro subió tras la publicación de la mejora de la confianza empresarial en Alemania en octubre y un mayor apetito por el riesgo, pero se cambia en una banda de fluctuación muy estrecha.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1639 dólares, frente a los 1,1623 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1640 dólares.

La confianza empresarial subió en octubre en Alemania debido a la mejora de las expectativas para los próximos seis meses, sobre todo en el sector servicios.

No obstante, el euro se cambia en una banda de fluctuación muy estrecha frente al dólar a la espera de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y del BCE esta semana y de avances en las negociaciones comerciales.

Los inversores prevén que la Fed recortará el miércoles sus tipos de interés de forma moderada hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %, y que el BCE mantendrá los suyos el jueves en el 2 %.

Se mantienen las expectativas de que EEUU y China lograrán un acuerdo comercial en Corea del Sur o por lo menos prolongar la tregua.

Las delegaciones de EE.UU. y China han alcanzado este domingo un «acuerdo preliminar» tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1618 y 1,1649 dólares. EFE

