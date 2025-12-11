El euro sube tras los datos del mercado laboral de EEUU y la bajada de tipos de la Fed

Fráncfort (Alemania), 11 dic (EFE).- El euro subió hoy hasta el nivel de los 1,1750 dólares, máximo desde mediados de octubre, después de la publicación de más datos que muestran un inesperado empeoramiento del mercado laboral de EEUU, que ya fue el motivo por el que la Reserva Federal (Fed) volvió a bajar sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1751 dólares, frente a los 1,1638 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1714 dólares.

Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron en EEUU la semana en 44.000 hasta 236.000 solicitudes, la mayor subida desde marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de coronavirus.

Estas cifras, publicadas el jueves, muestran un debilitamiento del mercado laboral mayor de lo que se esperaba, debilitamiento que fue el argumento de la Fed para bajar sus tipos de interés el miércoles y que le podría llevar a volver a reducirlos.

El euro superó los 1,17 dólares después de que la Fed bajara los tipos de interés y anunciara que va a comprar bonos.

La Fed bajó sus tasas de interés en 25 puntos básicos, por tercera vez consecutiva, hasta un rango entre el 3,50 y el 3,75 %.

La decisión estuvo dividida, seis miembros de la Fed estuvieron a favor de mantener los tipos de interés.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la entidad «está bien posicionada para esperar y ver cómo evoluciona la economía».

La Fed también anunció que va a comprar bonos a partir del 12 de diciembre por valor de 40.000 millones de dólares, para apoyar la liquidez del mercado, lo que ha debilitado al dólar.

La aversión al riesgo, debido a la preocupación por la burbuja en la inteligencia artificial, frena la apreciación del euro después de que la estadounidense Oracle decepcionara con sus resultados trimestrales.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1683 y 1,1751 dólares. EFE

aia/fpa