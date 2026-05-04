El exalcalde de Nueva York Giuliani, hospitalizado en condición «crítica», según su portavoz

afp_tickers

2 minutos

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en «condición crítica pero estable», informó su portavoz el domingo, sin revelar qué padece el expolítico de 81 años.

«El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en este momento», dijo el portavoz Ted Goodman en una publicación en X.

Goodman no precisó dónde está siendo atendido Giuliani ni cuánto tiempo lleva internado.

The New York Times informó que Giuliani estaba hospitalizado en Florida.

Giuliani se ganó el apodo de «el alcalde de Estados Unidos» por liderar la ciudad de Nueva York tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres del World Trade Center en Manhattan.

Al principio de su carrera, ganó fama como el intrépido fiscal antimafia cuya agresiva aplicación de las leyes contra el crimen organizado derribó a las familias del crimen organizado de Nueva York.

Pero Giuliani, un republicano, sufrió una impactante caída en los últimos años.

En 2023 un jurado federal ordenó que pagara 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales después de difamarlas al vincularlas falsamente con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Desde entonces ha sido inhabilitado para ejercer el derecho en Nueva York y Washington.

Giuliani se convirtió en un férreo defensor del presidente Donald Trump y se sumó a su equipo legal personal durante su primer mandato.

Quedó bajo escrutinio de la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York en 2019 por sus actividades relacionadas con investigaciones sobre Ucrania y aparentes esfuerzos por desenterrar trapos sucios sobre el rival demócrata de Trump, Joe Biden.

El presidente elogió el domingo a Giuliani como un «verdadero guerrero» y el mejor alcalde que ha tenido Nueva York.

«¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los Lunáticos de la Izquierda Radical, todos Demócratas, Y ÉL TENÍA RAZÓN EN TODO!», añadió Trump.

mlm/sla/cr/vel/mas