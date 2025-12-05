El exbeisbolista dominicano David Ortiz gana el Premio Humanitario 2025 de la OEA

Santo Domingo, 5 dic (EFE).- El exbeisbolista dominicano David Ortiz recibió este viernes el Premio Humanitario 2025 (Humanitarian Award, título original en inglés) otorgado por The Trust For The Americas (institución afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA)) por su labor al frente de una fundación dedicada a ayudar a niños con problemas cardíacos.

Ortiz fundó la organización «David Ortiz Children’s Fund» hace casi dos décadas tras una inspiradora visita a un hospital dominicano en 2005 en el que se encontraban infantes recién operados del corazón.

Desde entonces, la organización del exbeisbolista ha ayudado a realizar más de 1,600 cirugías cardíacas pediátricas y ha apoyado a 16,000 niños con problemas de salud en la República Dominicana y Nueva Inglaterra (Estados Unidos).

En el acto de entrega del premio, organizado por la OEA y el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en la capital dominicana, la directora de The Trust For The Americas, Linda Eddleman, destacó el «compromiso con los jóvenes que necesitan atención médica urgente» por parte de Ortiz.

«A través de ‘David Ortiz Children’s Fund’ miles de familias han recibido apoyo en momentos muy difíciles. Este trabajo ofrece esperanza y la esperanza es la cosa más importante que se puede ofrecer», indicó.

Asimismo, Eddleman subrayó que este reconocimiento solo se ha entregado anteriormente en cuatro ocasiones en los 28 años que tiene la organización.

«Lo reservamos para personas cuyo trabajo realmente cambia vidas y deja huella», añadió.

«David, este reconocimiento es un agradecimiento por tu labor humanitaria y por las muchas vidas que has cambiado. Gracias por recordarnos que cuando alguien decide ayudar ese esfuerzo puede transformar el futuro de muchas familias», afirmó.

En su discurso, Ortiz agradeció a Dios y a la OEA por el galardón e indicó que «no esperaba tanto».

«El trabajo a través de mi fundación siempre lo he llamado los reales jonrones», afirmó el ex de los Boston Red Sox y de los Minnesota Twins.

Ortiz repasó los inicios de su organización que nació después de una visita al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), en Santo Domingo, que realizó tras la insistencia de un amigo.

«Cuando fui a este hospital y vi las condiciones de dos niños que había (en una habitación) semioperados, sin recursos… Eso fue muy chocante para mí. Me tocó de una manera en la que pocas cosas me han tocado», reflexionó.

«Decidí iniciar con esta fundación y ha sido algo que ha cambiado muchas vidas», sostuvo.

Asimismo, Ortiz hizo una defensa de la migración dominicana en Estados Unidos, entre quienes «hay mucha gente buena, noble, trabajadora, de muy buenos principios».

«(Los dominicanos) vamos a recibir la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y queremos hacerlo bien para poner a nuestra familia en una situación mejor y diferente», indicó.

Por su parte el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, destacó que la labor del exbeisbolista con su fundación con la que ha ayudado a que los niños con problemas cardíacos «tengan una vida normal».

«Uno de los brillos de República Dominicana a nivel internacional ha sido haber tenido figuras de tu talla. Has llevado siempre en tu corazón ese espíritu y esa alegría dominicana», defendió el dirigente dominicano. EFE

