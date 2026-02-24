El expresidente surcoreano Yoon apela su condena a cadena perpetua por la ley marcial

Seúl, 24 feb (EFE).- El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado la semana pasada a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, recurrió este martes la sentencia, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

«Pretendemos revelar los errores en los hechos y la incomprensión de los principios legales en la decisión del primer juicio», afirmaron los abogados del expresidente encarcelado.

Yoon fue condenado en primera instancia a una vida en prisión por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que el pasado jueves juzgó que sus actos constituyeron insurrección al movilizar tropas en el Parlamento nacional y sumir al país en su peor crisis en décadas.

La apelación por parte del expresidente llega después de que el equipo especial de la Fiscalía que llevó el caso anunciara que recurriría también la sentencia, ya que había pedido la pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país.

Yoon, que ya se encontraba en prisión mientras esperaba el fallo, declaró la ley marcial en la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto.

Además de la cadena perpetua, el expresidente había sido ya sentenciado a cinco años de cárcel el pasado enero por obstrucción de la justicia, en uno de los cuatro casos en los tribunales relacionados con la ley marcial presentados contra él. EFE

