El expresidente surcoreano Yoon se disculpa por las «dificultades» causadas por la ley marcial

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol se disculpó este viernes, un día después de ser condenado a cadena perpetua, por las «dificultades» causadas por su fallido intento de imponer la ley marcial en 2024.

El jueves, el Tribunal Central del Distrito de Seúl declaró a Yoon culpable de liderar una insurrección en diciembre de 2024 con el objetivo de «paralizar» la Asamblea Nacional.

Aunque el político reconoció que su intento de imponer el régimen militar causó «frustración», reiteró que se trató de una medida tomada «únicamente por el bien de la nación».

«Pido sinceras disculpas al pueblo por la frustración y las dificultades que les he causado, debido a mis propias deficiencias, a pesar de mi determinación de salvar a la nación», precisó el destituido exmandatario en un comunicado difundido el viernes a través de su abogado.

Yoon calificó el veredicto del tribunal como «difícil de aceptar», pero no indicó si apelará.

No está claro cuándo Yoon, de 65 años, podría optar a la libertad condicional, aunque la mayoría de los reclusos que cumplen cadena perpetua suelen poder solicitarla después de 20 años.

El juez Ji Gwi-yeon afirmó que el entonces mandatario envió tropas al edificio del Parlamento en un intento por silenciar a los opositores políticos que habían frustrado sus intentos de gobernar.

La declaración de la ley marcial desencadenó protestas repentinas, así como pánico en el mercado bursátil, y tomó por sorpresa a aliados militares clave, como Estados Unidos.

