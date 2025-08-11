El expresidente Uribe afirma que con muerte de Miguel Uribe Turbay «mataron la esperanza»

Bogotá, 11 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este lunes que, con la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, «mataron la esperanza».

«El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia», dijo el expresidente, quien no tiene parentesco con el senador, pero es el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenecía el político asesinado.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue uno de los mentores políticos del senador asesinado, quien se unió al Centro Democrático en años recientes tras haber comenzado su carrera en el Partido Liberal.

El político asesinado era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada el 25 de enero de 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990.

Duque: «Una promesa arrebatada»

El expresidente Iván Duque (2018-2022), asimismo del Centro Democrático, también se refirió en X a la muerte de Uribe Turbay, noticia que dijo recibir «con dolor».

«El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables», expresó.

Según Duque, el mejor homenaje que le pueden hacer los colombianos «a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno».

«Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable», agregó el expresidente.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia. EFE

joc/pc/ah