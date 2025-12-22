El fútbol chileno tendrá en 2026 cuatro torneos, más partidos y menos pausas

3 minutos

Santiago de Chile, 22 dic (EFE).- La temporada 2026 del fútbol chileno será renovado con un calendario que tendrá cuatro torneos entre enero y diciembre: Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y la ‘Final Four’ de la Supercopa, que aumentarán la cantidad de partidos y pondrán fin a los largos periodos de inactividad.

Es la transformación más profunda en décadas, luego de años de críticas por la falta de competitividad de los clubes chilenos que afecta su desempeño internacional y que los ha dejado rezagados como la séptima liga entre las diez de Sudamérica.

Los cambios que pueden elevar el nivel del fútbol chileno han sido promovidos por la deuda que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), presidida por Pablo Milad, mantiene con la televisión TNT Sports desde la suspensión de los partidos por el llamado estallido social de 2019 y a la pandemia en 2020.

El aumento en la cantidad de partidos viene a resarcir ese conflicto económico, pero significará que los equipos de Primera División pasarán de jugar al año un mínimo de 36 partidos a 54, y a equipararse con ligas como Brasil y Argentina.

La novedad de esta campaña será la inclusión de la Copa de la Liga y la conversión de la Supercopa en un el ‘Final Four’ para el calendario que ya contemplaba la disputa de la liga chilena y la Copa Chile, que mantienen sus formatos.

El tradicional duelo de campeones chilenos, que se jugaba a partido único y que en las últimas dos ediciones sufrió suspensiones y postergaciones por distintos conflictos, se transformó en un cuadrangular que abrirá la temporada en enero.

Al campeón de la liga Coquimbo Unido se une Universidad Católica como subcampeón y al vencedor de la Copa Chile, Huachipato, le acompaña el otro finalista Deportes Limache, que jugarán en llaves cruzadas y los ganadores jugarán por el título.

En el primer mes del año también se jugará el campeonato nacional, que introduce un cambio con respecto a anteriores campañas en las que comenzaba en la segunda quincena de febrero, y mantendrá su formato de 30 fechas.

La gran apuesta

La Copa de la Liga es la verdadera creación para esta temporada, un torneo que se jugará solo entre los 16 clubes de Primera División a diferencia de la Copa Chile, que la disputan junto a los equipos de Primera B.

El nuevo torneo se jugará igual con una fase regular de grupos y luego partidos de eliminación directa, en una fecha aún por definir. Los planes de la ANFP apuntan a que una de las copas comience en marzo y la otra en junio, eliminando el receso de competencia.

La clasificación a las copas internacionales en 2027 también varía para potenciar el valor de las nuevas competiciones, aunque el campeón y subcampeón de la liga mantienen los cupos directos a la Copa Libertadores.

Los dos cupos a la fase previa del máximo torneo continental quedan para el campeón de la nueva Copa de la Liga y para el vencedor de una final entre el ganador de la Copa Chile y el equipo que ocupe el tercer lugar en la tabla de la liga.

Quien pierda este duelo automáticamente obtiene uno de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana, mientras que los otros tres siguen siendo para los equipos que finalicen en la cuarta, quinta y sexta posición de la clasificación anual de la liga. EFE

mjr/hbr