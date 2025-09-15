The Swiss voice in the world since 1935

El FBI investiga la muerte de un canadiense detenido por el ICE según periódico canadiense

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- El FBI estadounidense está investigando la muerte de un canadiense de 49 años, que residía en Florida desde hace casi cuarenta años, mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó este lunes el periódico The Globe and Mail.

Angelo Noviello Jr., hermano de Johnny Noviello, que murió el 23 de junio en el Centro Federal de Detención (FDC, en inglés) de Miami mientras esperaba para ser deportado, declaró al periódico canadiense que ha sido informado de la investigación del FBI.

La familia está esperando la autopsia pero el procedimiento se podría retrasar varias semanas.

The Globe and Mail señaló que una fuente ha confirmado que un agente del FBI (policía federal) ha sido asignado al caso.

Noviello, que era residente permanente de Florida desde 1991, sufría de epilepsia e hipertensión y estaba siendo tratado de estas dolencias durante su encarcelamiento.

En 2023, el fallecido había sido condenado a un año de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fue arrestado en mayo de este año por agentes del ICE.

El periódico canadiense señaló que al menos 14 personas han muerto este año mientras estaban bajo la custodia del ICE. EFE

jcr/asb/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR