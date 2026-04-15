El FMI alaba el saneamiento fiscal derivado de los planes de digitalización de España

3 minutos

Washington, 15 abr (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alabado en su Monitor Fiscal la mejora en los balances de deuda y el ahorro de costes para las arcas públicas generado por los planes de transformación digital de la Administración que ha implementado España en el último lustro.

El informe asegura que «allí donde la polarización política dificulta las reformas de amplio alcance, las iniciativas de eficiencia focalizadas —tales como las reformas de la administración pública digital en España— pueden generar espacio fiscal con menores costos sociales y políticos».

El Monitor Fiscal se refiere en concreto al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, activado entre 2021 y 2025, así como a España Digital 2026, que también incluye provisiones para el sector público.

Ambos planes han tenido entre sus objetivos mejorar la recaudación, lograr mejores cumplimientos de las obligaciones fiscales, reducir los costes administrativos y aumentar la eficiencia del gasto.

El informe también señala que se prevé que el coeficiente deuda/PIB de España disminuya entre 10 y 14 puntos porcentuales para 2031 como resultado de unas dinámicas favorables entre los rendimientos a pagar y el crecimiento que se está generando.

Ambos apuntes suponen un grano de optimismo en un informe que, por lo demás, dibuja un panorama global bastante más gris que el de 2025, cuando el FMI ya subrayó la necesidad de reducir con premura los niveles de deuda.

Este año, incide el organismo, el margen de maniobra fiscal es aún menor en muchos países, un contexto que complica aún más la situación creada por el choque de oferta derivado de la guerra de Irán que amenaza con disparar los precios e incrementar aún más los niveles de deuda pública.

En lo referente a Europa, el Monitor Fiscal apunta que los Gobiernos regionales encaran «disyuntivas cada vez más complejas entre el gasto en defensa, el gasto asociado al envejecimiento de la población y la inversión».

El reporte asegura que el aumento de los gastos en el sector militar «exige una repriorización explícita dentro de unos marcos presupuestarios limitados para evitar desajustes».

Y, puntualiza, en el caso de las economías nórdicas -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia-, esa subida especialmente reseñable del gasto en seguridad que «deberá compensarse mediante recortes en subsidios y en gastos de menor prioridad».

«Para hacer frente a las presiones demográficas, las reformas en los sistemas de salud y pensiones no pueden seguir posponiéndose», añade el documento, que señala que en el caso de Francia, las autoridades deberán «implementar las reformas relativas a la edad de jubilación de manera sistemática y eliminar gradualmente las vías de jubilación anticipada». EFE

asb/ajs