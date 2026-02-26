El FMI urge a EEUU a trabajar con sus socios para rebajar las restricciones arancelarias

afp_tickers

2 minutos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó el miércoles a Estados Unidos a trabajar con sus socios comerciales y encontrar maneras de aliviar mutuamente las restricciones arancelarias al comercio.

Washington debería trabajar de manera constructiva con sus socios «para abordar las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales y acordar una reducción coordinada de las restricciones comerciales y las distorsiones de la política industrial que tienen efectos transfronterizos negativos», indicó el FMI en un análisis de la economía de la primera potencia mundial durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.

«Cuando se aplican medidas sobre el comercio y la inversión (incluidos aranceles y controles a la exportación) por razones de seguridad nacional, dichas políticas deberían aplicarse de forma restringida», señaló el FMI.

En general, el fondo proyecta que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea del 2,6% en 2026, respecto al 2,2% del año pasado.

También señaló «riesgos en ambas direcciones derivados de los aranceles, los impuestos y la dinámica del mercado laboral».

En términos generales, el FMI afirmó que la economía estadounidense «tuvo un buen desempeño en 2025» en la declaración final de su consulta del «Artículo IV».

Hay un «continuado y sólido crecimiento de la productividad del país, a pesar de que el cierre del gobierno restó dinamismo a la actividad en el cuarto trimestre».

Las últimas recomendaciones de política económica en Estados Unidos fueron en 2024.

En ese momento expresó su preocupación por las crecientes restricciones comerciales bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, instando a las autoridades a desmantelar los obstáculos al libre comercio.

En 2024, el fondo también pidió revertir el aumento de la deuda pública, señalando que las autoridades podrían subir los impuestos, entre otras reformas.

bys/jz/lb