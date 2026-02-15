El folclor y la tradición brillan en la Gran Parada del Carnaval de Barranquilla

Barranquilla (Colombia), 15 feb (EFE).- Más de 130 grupos folclóricos desfilaron este domingo en la Gran Parada de Tradición del Carnaval de Barranquilla, donde sus representaciones reafirmaron el papel de estas expresiones como el corazón de esta fiesta declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Al ritmo de tambores y con trajes tradicionales, las agrupaciones participaron desde temprano en este desfile del ‘cumbiódromo’ de la Vía 40, uno de los más representativos del carnaval, en el que rindieron homenaje a los portadores de la tradición que han mantenido vivas estas expresiones por generaciones.

Uno de los momentos destacados fue el tributo a las danzas de paloteo, una de las expresiones guerreras más antiguas del carnaval, símbolo de unión y memoria cultural, en la que los bailarines marcan el ritmo golpeando entre sí palos cortos mientras representan distintas naciones.

«La Gran Parada de Tradición es un acto de respeto y gratitud con quienes han sostenido el carnaval desde la raíz. El paloteo representa la fuerza colectiva y la memoria viva de la fiesta», destacó el director del Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.

La cumbia como símbolo del Caribe

Entre los grupos participantes destacó la cumbiamba La Gigantona, en la que 240 bailarines, con amplias faldas rojas y trajes blancos tradicionales, interpretaron este ritmo que sintetiza la herencia cultural del Caribe colombiano.

«La baila la morena y también la baila la mona, lo baila todo el mundo porque llegó la Gigantona», cantaban mientras avanzaban ante el público que acompañó el desfile.

La fusión de tambores africanos, flautas que nacieron con las culturas indígenas de América y los elegantes vestuarios tomados de los españoles evidencian que la cumbia refleja una de las expresiones más representativas del carnaval de Barranquilla.

Sátira y tradición oral

La jornada también incluyó el Festival de Letanías, un espacio donde se exalta la tradición oral, la sátira, la crítica social y el ingenio popular en el que grupos recitan versos satíricos.

La polémica por el salario mínimo, la situación en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, los diálogos de paz y las deportaciones de migrantes por parte de Estados Unidos hicieron parte del repertorio, presentado como una parodia de los cánticos religiosos.

Aunque en sus inicios las letanías no eran aceptadas en el carnaval porque se les consideraba vulgares, hoy esas críticas a dirigentes políticos y burlas a la actualidad forman parte de la tradición y se han consolidado como un espacio de crítica y humor popular dentro de la fiesta. EFE

