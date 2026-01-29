El fondo soberano noruego ganó más de 246.000 millones de dólares en 2025

El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, ganó 2.362 billones de coronas, el equivalente a 246.480 millones de dólares (206.000 millones de euros) en 2025, impulsado por sus inversiones en tecnología y finanzas, anunció el jueves.

Alimentado por los ingresos petroleros y gasíferos del Estado noruego e invertido en distintas categorías de activos en todo el mundo, el fondo vio su valor alcanzar la colosal suma de 21.268 billones de coronas (1.858 billones de euros) a finales de año.

«El fondo registró un desempeño muy sólido en 2025», señaló su director, Nicolai Tangen, en un comunicado.

«Las acciones de los sectores de tecnología, finanzas y materias primas destacaron, aportando una contribución significativa al rendimiento global», añadió.

En porcentaje, el rendimiento se situó en el 15,1% en 2025.

Las inversiones en renta variable, que representaban el 71,3% de la cartera a finales de año, rindieron un 19,3%.

El fondo está invertido en unas 7.200 empresas en todo el mundo y posee, de media, alrededor del 1,5% de todas las compañías cotizadas del planeta.

Sus mayores participaciones, en valor, están en el sector tecnológico estadounidense: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon.

Sus inversiones en renta fija (26,5% de sus activos) ganaron un 5,4% y sus inversiones inmobiliarias (1,7% de la cartera) un 4,4%.

Las inversiones en proyectos de energías renovables no cotizados, aunque todavía son marginales, registraron un rendimiento del 18,1%.

