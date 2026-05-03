El gigante petrolero emiratí Adnoc promete 55.000 millones de dólares en inversiones en dos años

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La compañía nacional petrolera de Abu Dabi, Adnoc, se comprometió el domingo a invertir 55.000 millones de dólares en los próximos dos años, días después de la salida oficial de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP.

La decisión de romper con la OPEP y la OPEP+ permitirá a Emiratos producir a su gusto, tras décadas metido en el sistema de cuotas del cartel. Esto podría reportar al país importantes ingresos financieros.

«Adnoc confirmó hoy que acelerará el crecimiento y la puesta en marcha de su estrategia, con 200.000 millones de dirham [55.000 millones de dólares] en nuevos contratos de proyectos para el periodo 2026-2028», precisó la empresa en un comunicado.

Esto inaugura «una nueva fase de ejecución de proyectos que acelerará la capacidad de producción manufacturera de Emiratos Árabes Unidos, reforzará la resiliencia industrial y acentuará el impacto de los planes de la empresa para aumentar los gastos y la producción en el país», agregó Adnoc.

La fase inicial corresponde a la exploración-producción de yacimientos de petróleo crudo y la fase final, al refinado y las valorizaciones de los destilados, como la petroquímica.

Emiratos anunció su salida de la OPEP en medio de la guerra que sacude al Golfo, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial y también acarreó ataques de Teherán en la región.

Antes de la guerra en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de los 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3,5 millones de barriles diarios.

Ahora, Abu Dabi desea llevar su capacidad de producción a cinco millones de barriles diarios para 2027.

Por su parte, siete países de la OPEP+ anunciaron el domingo un aumento de sus cuotas de producción de petróleo, durante la primera reunión que mantuvieron desde la salida efectiva de Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo.

Sobre la decisión de Abu Dabi, el cartel no ha hecho ningún comentario.

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