El Gobierno argentino permite eventos de hasta 60 personas en área de Cataratas del Iguazú

3 minutos

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El Gobierno argentino ha autorizado este lunes la realización de “microeventos”, con un máximo de 60 asistentes, en áreas específicas del Parque Nacional Iguazú -en la provincia de Misiones (noreste)- que incluyen sectores de uso público intensivo del Área Cataratas, uno de los principales destinos turísticos del país sudamericano.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que los eventos podrán contar con un máximo de 60 asistentes y deberán cumplir estrictas normas ambientales: se prohíbe el uso de dispositivos de música, drones, plásticos desechables y cualquier tipo de infraestructura fija o anclada al suelo.

Los organizadores deberán solicitar autorización a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú con al menos cinco días hábiles de anticipación y presentar una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental, en la que se comprometan a cumplir “de manera estricta” las medidas de gestión ambiental vigentes.

La resolución autoriza a la Intendencia del parque a tramitar y emitir los permisos para estos eventos en el Área Cataratas, aunque aclara que la habilitación tendrá “carácter excepcional y transitorio” por el plazo de un año desde su publicación.

“Se considerarán microeventos únicamente aquellas actividades de pequeña escala cuya cantidad de participantes no supere los sesenta (60) asistentes” y que se desarrollen “exclusivamente en los sectores y bajo las condiciones operativas y ambientales” establecidas en la reglamentación, dispone la resolución.

Se fija, además, un máximo de dos «microeventos» por día y se determina que solo podrán realizarse en áreas de uso público intensivo previamente habilitadas y dentro del horario habitual del parque.

Se establece que estas actividades no podrán restringir la circulación ni el acceso de los visitantes que no participen del evento.

En cuanto a la infraestructura, la normativa señala que “solo se permiten elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto”, mientras que quedan prohibidas “estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área”.

La resolución dispone que el retiro de todos los residuos generados será responsabilidad exclusiva del organizador y que los alimentos deberán manipularse en condiciones que impidan el acceso de la fauna silvestre. En caso de detectarse irregularidades, la intendencia del parque podrá disponer la suspensión inmediata del evento.

El Parque Nacional Iguazú es el más visitado de Argentina, con más de un millón de turistas por año. Solo en agosto pasado las autoridades registraron un aumento del 20 % del turismo en la zona en comparación con 2024.

Creado en 1934, el parque protege unas 67.000 hectáreas de selva y es una de las áreas con mayor biodiversidad del país.

En su límite con Brasil, el río Iguazú se precipita en más de 270 saltos y cascadas, una de las principales atracciones turísticas de Argentina y declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). EFE

lgu/icn