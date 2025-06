El gobierno argentino tilda de «privilegiados sindicales» a los médicos en huelga

2 minutos

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, describió este miércoles como «privilegiados sindicales» a los médicos que llevan a cabo una huelga de 24 horas en el hospital pediátrico estatal Garrahan para reivindicar mejoras salariales y mayor presupuesto.

«Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ‘ñoquis'», dijo Adorni en conferencia de prensa, empleando un término comúnmente utilizado en Argentina para referirse a los trabajadores estatales que no cumplen funciones efectivas.

«Entendemos que es un paro de algunos pocos privilegiados sindicales. Lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan», agregó el portavoz.

Este miércoles los trabajadores del hospital, el mayor centro de salud pediátrica de Argentina y cuyo personal se manifiesta casi a diario desde hace varias semanas, comenzaron una huelga de 24 horas para reclamar «una recomposición salarial del 100% para frenar el vaciamiento del hospital, un presupuesto adecuado y garantías para residentes y becarios», según informaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

En su reacción a la medida, Adorni afirmó que uno de los conflictos gira en torno a la implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia de los empleados: «Estar en contra del sistema biométrico te marca cómo algunos quieren aprovechar la cáscara de la causa noble, quieren ensuciar cuestiones que se quieren hacer de buena fe y en pos de los que realmente trabajan».

APyT denunció «campañas de prensa» por parte del Gobierno de Milei para desprestigiar las reclamaciones de los trabajadores y acusó el presidente de haber anunciado falsamente que el 70% de los trabajadores del centro de salud es personal administrativo, cuando en realidad ese porcentaje corresponde al 10 %.

fpe/pd/pddp