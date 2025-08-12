El Gobierno colombiano decreta un día de duelo en memoria de Miguel Uribe Turbay
Bogotá, 11 ago (EFE).- El Gobierno colombiano decretó este lunes un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado.
El decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, señala que Uribe Turbay, opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo una larga trayectoria política como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, además de ser «precandidato presidencial para las elecciones a celebrarse en el año 2026 en Colombia».
Por eso, el «Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje a este ilustre colombiano», agrega el decreto. EFE
joc/csr/jrg
(Foto)