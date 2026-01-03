El Gobierno de Colombia expresa «profunda preocupación» por explosiones en Venezuela

Bogotá, 3 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una «gravísima agresión militar» estadounidense.

«El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región», manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Previamente, el gobernante colombiano aseguró que Caracas estaba siendo bombardeada y señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU «deben reunirse de inmediato» para abordar la situación, pero sin mencionar a Estados Unidos.

Sin embargo, Maduro confirmó que las explosiones de esta madrugada en la capital y localidades de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron producto de un ataque estadounidense.

Tras reafirmar el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, «en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales», Petro dijo que su Gobierno «rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil».

«El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos», agregó.

El mandatario señaló además que, de manera preventiva, su Gobierno dispuso «medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias».

«La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional», expresó Petro. EFE

