El Gobierno de Ecuador insiste que no va a negociar sobre eliminación subsidio al diésel

Quito, 29 sep (EFE).- La portavoz de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, insistió este lunes en que no negociarán ni retrocederán en la decisión de eliminar el subsidio al diésel, que ha provocado manifestaciones que hasta el momento han costado la vida a un manifestante y causado heridas a doce militares.

«El Gobierno del Presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan», dijo en su rueda de prensa semanal.

El Gobierno ha comenzado a entregar incentivos y compensaciones a distintos sectores, gracias a los alrededor de 1.100 millones de dólares que calcula se destinaban antes al subsidio al diésel. EFE

