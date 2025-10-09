El Gobierno de Maduro denuncia que 78 niños venezolanos están «secuestrados» por EE.UU.

Caracas, 8 oct (EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que al menos 78 niños de su país están en Estados Unidos «secuestrados» por el Gobierno de Donald Trump.

Según el ministro, 47 niñas y 31 niños siguen en el país norteamericano pese a que sus familiares fueron enviados a Venezuela en vuelos de deportación.

«Fueron secuestrados en Estados Unidos por el Gobierno de los Estados Unidos, se los arrancaron a sus padres de las manos», expresó el número dos del chavismo en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Previamente, el funcionario mostró varias fotografías que mostraban, según él, a decenas de menores de edad en supuestos «centros de reclusión de inmigrantes» en EE.UU.

Cabello dijo que las familias venezolanas que migraron salieron de su país a «buscar lo que ellos llamaron una nueva oportunidad en el mundo» y «se fueron tras el sueño americano», que fue, agregó, «promovido por grandes campañas mediáticas».

Este miércoles, Venezuela recibió a 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, en un vuelo procedente de El Paso, Texas, EE.UU., como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, según el Ministerio de Interior, así como del acuerdo suscrito en enero pasado entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, para recibir a migrantes deportados.

El pasado 12 de septiembre, Venezuela informó sobre la llegada de cuatro niños que, dijo, estaban «retenidos» en EE.UU., y agradeció a la primera dama del país norteamericano, Melania Trump, por haber «hecho posible» el retorno.

La presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, criticó entonces que EE.UU. haya enviado solo a cuatro niños cuando, dijo, se esperaba la llegada de nueve, por lo que pidió a Melania Trump que «siga intercediendo para hacer posible» el regreso de todos.

Este lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que su país ha recibido ayuda del papa León XIV para el regreso de niños «secuestrados» en EE.UU., e indicó que ya han «rescatado a más de 45».EFE

