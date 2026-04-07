El Gobierno de Milei enviará al Congreso una reforma de la ley de salud mental argentina

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Buenos Aires, 7 abr (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las problemáticas actuales, según anunciaron fuentes oficiales este martes.

«En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental», adelantó el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en un mensaje de la red social X, sin precisar detalles del texto.

El ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó también en X que el proyecto se elaboró a partir de aportes de familiares, profesionales de la salud y especialistas, quienes detectaron dificultades en la práctica diaria para establecer «criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo».

Lugones criticó la ley vigente, impulsada en 2010 por el peronismo, por haber generado «dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internacionales (ingresos), dejando un vacío que todavía no fue resuelto”, situación que -según señaló- afectó a familias que buscaron asistencia sin obtener respuesta en momentos críticos.

Entre sus puntos principales, el proyecto propone reemplazar el término “padecimiento mental” por la clasificación internacional de trastornos mentales o del comportamiento, con el fin de precisar diagnósticos y criterios de intervención, según fuentes del Ministerio de Salud citadas por el portal Infobae.

En casos excepcionales, un psiquiatra podrá indicar un ingreso involuntario cuando exista riesgo para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas y notificada a la Justicia en un plazo de 24 horas.

Los ingresos voluntarios podrán convertirse en involuntarios, con previa notificación a la Justicia, si el paciente solicita el alta y el equipo médico considera que su capacidad está afectada.

Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que la aplicación de la normativa vigente presenta desigualdades territoriales en el acceso a servicios de salud mental, ya que solo 16 de 24 jurisdicciones se adhirieron formalmente.

La reforma buscará garantizar cobertura en todo el país y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, creado por la ley vigente para proteger los derechos de los pacientes de salud mental.

La ley actual fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, con un enfoque orientado a la eliminación de los ingresos crónicos en instituciones y su reemplazo por una atención multidisciplinaria, aunque su aplicación encontró límites en la práctica debido a la falta de dispositivos adecuados para la atención de los pacientes. EFE

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