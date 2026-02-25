El Gobierno de Nicaragua cancela el nombramiento de su embajadora en Venezuela

San José, 25 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, cancelaron este miércoles el nombramiento de la diplomática Valezka Fiorella López Herrera, como embajadora nicaragüense en Venezuela, cargo en el que se mantuvo menos de un mes, informó el Diario Oficial La Gaceta.

A través del acuerdo presidencial número 32-2026, los comandatarios dejaron sin efecto el nombramiento de López Herrera en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Venezuela, al que había sido designada el 28 de enero de 2026.

«El presente acuerdo surte sus efectos a partir del 23 de febrero de 2026», indicaron Ortega y Murillo en el acuerdo, en el que no se explica los motivos de esa decisión.

López Herrera, que se desempeñaba como ministra consejera de la embajada de Managua en Caracas cuando fue ascendida en el cargo, había sido nombrada embajadora casi cuatro semanas después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Sustituyó a la periodista Daysi Ivette Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y que ahora es la representante de Nicaragua en Cuba.

Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), estuvo en el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023.

La periodista nicaragüense había reemplazado en el cargo a Orlando José Gómez Zamora.

Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.

Sin embargo, tras la caída de Maduro, el pasado 3 de enero, Ortega y Murillo han sido más comedidos con el Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

