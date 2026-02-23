El gobierno de Trump deroga una norma que restringía las emisiones de las centrales eléctricas

El gobierno de Trump derogó este viernes una norma que establecía restricciones a las centrales eléctricas de carbón y fueloil promulgada por su predecesor, Joe Biden, con el objetivo de restablecer el «dominio energético estadounidense».

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) sostuvo que la revocación de una disposición de 2024 del gobierno demócrata sobre las normas de mercurio y tóxicos atmosféricos permitidas protegerá la salud pública sin comprometer la prosperidad.

Sin embargo, grupos ambientalistas afirmaron que el cambio aumenta los riesgos de padecer enfermedades cardíacas y pulmonares, cáncer y muerte prematura.

La norma adoptada en abril de 2024 apuntaba a combatir el cambio climático y proteger la salud pública limitando la contaminación por carbono y las emisiones de metales tóxicos y mercurio de las centrales eléctricas.

Esa disposición «impuso costos masivos y burocracia» a la industria del carbón, señaló este viernes la EPA en un comunicado de prensa.

«Las regulaciones anticarbón de la Administración Biden-(Kamala) Harris buscaban eliminar por completo este sector vital de nuestra economía energética», declaró el director de la EPA, Lee Zeldin.

«Podemos impulsar la economía, mejorar la energía de base y proteger la salud humana y el medio ambiente, todo al mismo tiempo», agregó.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) estimó por el contrario que la medida es «parte de un esfuerzo de la Administración Trump para debilitar o eliminar las protecciones ambientales y de salud pública fundamentales».

«La industria del carbón está en declive, y desmantelar las protecciones para lograr un aire limpio no la recuperará», declaró John Walke, abogado principal del NRDC. «Solo provocará más ataques de asma, más problemas cardíacos y más muertes prematuras, especialmente en las comunidades que viven en los alrededores de las centrales de carbón».

