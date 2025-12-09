El Gobierno de Trump dice que no hay «ninguna evidencia» de fraude electoral en Honduras

1 minuto

Washington, 9 dic (EFE).- Estados Unidos declaró que no ve «ninguna evidencia» de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de tres días de parón por fallos técnicos.

«No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación», dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado. EFE

