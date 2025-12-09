The Swiss voice in the world since 1935
El Gobierno de Trump dice que no hay «ninguna evidencia» de fraude electoral en Honduras

Washington, 9 dic (EFE).- Estados Unidos declaró que no ve «ninguna evidencia» de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

«No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación», dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado. EFE

