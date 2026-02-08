El gobierno de Trump reaprueba el uso de un pesticida que fue prohibido dos veces

afp_tickers

2 minutos

La administración del presidente Donald Trump aprobó de nuevo este viernes el uso del pesticida dicamba para su aplicación sobre cultivos de algodón y soja genéticamente modificados, lo que generó críticas de grupos ecologistas.

La movida llega a pesar de que, en 2020 y 2024, tribunales federales anularon las aprobaciones previas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para este controvertido herbicida.

«Esta decisión responde directamente a la firme defensa de los agricultores de algodón y soja de Estados Unidos, en particular de los productores de todo el Cinturón Algodonero, quienes han sido claros y consistentes sobre los desafíos críticos que enfrentan si no tienen acceso a esta herramienta para controlar malezas resistentes en sus cultivos en crecimiento», dijo la EPA en un comunicado.

Una preocupación común sobre los efectos del dicamba es la «deriva»: cuando el producto químico se volatiliza con el calor, puede propagarse a kilómetros de distancia, envenenando otras granjas, huertos domésticos, árboles y plantas.

La sentencia judicial de 2020 que anuló por primera vez la aprobación de dicamba determinó que causaba daños en millones de hectáreas y «ha destrozado el tejido social de muchas comunidades agrícolas».

La EPA reconoció que esta preocupación era real, pero afirmó que, al imponer ciertas restricciones, como reducir la cantidad utilizada y evitar su aplicación en temperaturas elevadas, era seguro.

El gigante de la industria agrícola Bayer, que adquirió el dicamba al comprar Monsanto, acogió con satisfacción la noticia y afirmó que el producto químico se comercializaría con el nombre de «Stryax».

«Iniciaremos el proceso para solicitar las aprobaciones estatales», dijo Ty Witten, vicepresidente de gestión comercial responsable de buenas prácticas de la compañía, en un comunicado.

Defensores del medio ambiente desestimaron las salvaguardas por insuficientes y señalaron, por ejemplo, que la nueva aprobación permitía su uso durante todo el año, incluso durante los meses más calurosos del verano.

ia/aha/mvl/lb