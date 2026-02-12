El Gobierno de Venezuela despliega más de 220.000 funcionarios de seguridad en Carnaval

2 minutos

Caracas, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela despliega a partir de este jueves un total de 228.028 militares y policías, y otros funcionarios del Estado, en todo su territorio como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que comenzarán este sábado y concluirán el martes, informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde el estado Falcón, al noroeste del país, Cabello anunció que, para este plan de seguridad, Venezuela contará con 3.750 vehículos, 11.040 motos y 1.348 bicicletas.

Además, estarán a disposición 470 vehículos «especiales contra incendio y rescate», 556 ambulancias, 71 grúas «totalmente gratuitas», así como siete aeronaves, entre helicópteros y aviones, y 134 embarcaciones para «cualquier emergencia».

En estos Carnavales, habrá 1.216 puestos de emergencias en todo el país y 3.286 puntos de control.

Cabello aprovechó para recordar a los padres la importancia de cuidar a sus hijos durante esta temporada -que contará con 8.500 recreadores-, cuando los venezolanos visitan destinos turísticos como las playas, de las cuales 511 están aptas para su visita, según el ministro.

Además, informó que se adquirieron cámaras de seguridad que se distribuirán «equitativamente» en todo el país, aunque no precisó la cantidad, y señaló que estos dispositivos contribuyen a la resolución de delitos.

En este sentido, solicitó a los alcaldes que colaboren incentivando a los comerciantes a que conecten sus cámaras al 911 para casos relacionados con delitos.

Este año, Venezuela aumentó 19,7 % el número de funcionarios para el plan de Carnaval respecto al operativo de 2025, cuando movilizó a 190.495 funcionarios, según dijeron entonces las autoridades.EFE

rbc/bam/nvm

(video)