El Gobierno griego expresa su profundo pesar por el accidente de tren en Córdoba

1 minuto

Atenas, 19 ene (EFE). – El Gobierno griego expresó este lunes su profundo pesar por el accidente ferroviario en Córdoba (España) que causó la muerte de al menos 39 personas.

«Profundo pesar por el accidente ferroviario cerca de Córdoba. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias en duelo», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores griego en un comunicado.

«En este momento de dolor, Grecia expresa su solidaridad con el pueblo español y su Gobierno», se resalta en la nota oficial.

En febrero de 2023 Grecia sufrió un accidente ferroviario cuando dos trenes que se dirigían en dirección opuesta habían sido puestos por error en la misma vía y colisionaron frontalmente, causando la muerte de 57 personas. EFE

dsp/as/cg