El Gobierno italiano da el primer paso para reformar la ley electoral de cara a 2027

Roma, 26 feb (EFE).- La coalición de centro-derecha del Gobierno italiano presentó este jueves en el Parlamento el texto para la reforma de la ley electoral, que incluye la eliminación de los distritos uninominales e introduce un ‘premio de gobernabilidad’ para el partido o coalición que supere el 40 % de los votos.

La propuesta, de carácter proporcional, modificaría la normativa vigente de cara a las elecciones generales previstas para 2027.

Sus impulsores han defendido que el objetivo es «facilitar la estabilidad y la representatividad» y evitar las fragmentadas coaliciones «arcoíris», según recogen medios locales.

La principal novedad es la abolición de las circunscripciones uninominales, en las que resultaba elegido el candidato más votado en cada distrito, en favor de un sistema proporcional que favorezca la formación de coaliciones.

Además, el texto incorpora un ‘bono’ de 70 diputados y 35 senadores para el partido o coalición ganadores, siempre que supere el umbral del 40 %.

Si ninguna lista alcanza el 40 %, el reparto será proporcional, a menos que las dos principales coaliciones obtengan entre el 35 % y el 40 %, supuesto en el cual se activará una segunda vuelta para adjudicar el premio de mayoría.

Para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la reforma fija límites estrictos: el premio de mayoría no podrá superar el 15 % de los escaños totales, por lo que el ganador tendrá un máximo de 230 escaños en la Cámara de Diputados y 114 en el Senado.

La distribución de estos escaños adicionales será de carácter regional en el Senado y por circunscripciones en la Cámara Baja.

Asimismo, la propuesta de reforma obliga a las coaliciones a indicar en su programa el nombre del candidato propuesto para el cargo de primer ministro, con el fin de garantizar la transparencia ante el electorado.

La oposición ha reaccionado con dureza ante la iniciativa y formaciones como el Partido Demócrata (PD) o Italia Viva la han calificado de «maniobra de distracción».

En este sentido, la líder del principal partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD), Elly Schelin, atribuyó esta «aceleración» legislativa al «miedo» del Gobierno ante el próximo referéndum sobre la reforma de la Justicia y advirtió de que el texto podría «distorsionar gravemente la representación». EFE

