El Gobierno noruego decide adquirir otros dos submarinos de Thyssenkrupp Marine Systems

1 minuto

Berlín, 5 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa noruego anunció este viernes su intención de adquirir otros dos submarinos del fabricante alemán Thyssenkrupp, por valor de 46.000 millones de coronas noruegas (3.910 millones de euros), que se sumen a los cuatro que ya ha encargado.

«Noruega es una nación costera y marítima y los submarinos son centrales para la defensa del país. Vemos que la actividad de las fuerzas rusas en el Atlántico norte y en el mar de Barents se ha incrementado», declaró en un comunicado el ministro de Defensa, Tore O. Sandvik.

«Siendo los ojos y oídos de la OTAN en el norte, tenemos que demostrar presencia, monitorear y disuadir en nuestras zonas contiguas. En este contexto, los submarinos son completamente indispensables», agregó.

Dos de los submarinos encargados a Tyhssenkrupp Marine Systems ya están siendo construidos y se espera que el primero sea entregado en 2029.

El Parlamento o Storting todavía tiene que dar el visto bueno a la propuesta del Gobierno, antes de que éste pueda firmar el contrato.

«Es una inversión cara, pero también es una inversión importante para asegurar Noruega en tiempos turbulentos», enfatizó Sandvik. EFE

cph/psh