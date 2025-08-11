El Gobierno ruso prepara una ley para localizar y rastrear todos los drones del país

Moscú, 11 ago (EFE).- El Ministerio de Transporte ruso está preparando enmendar una ley para crear una base de datos con el fin de identificar y localizar todos los drones presentes en el país, informó este lunes el diario Védomosti.

Según fuentes del medio ruso, el Ministerio de Transportes está preparando cambios en dos leyes referidas a la identificación, registro y normativas para pilotaje de drones de entre 0,15 y 30 kilogramos, que entraría en vigor a partir del 1 de marzo de 2026.

Los propietarios de vehículos aéreos no tripulados deberán registrarse en la base de datos y pagar mensualmente 560 rublos (siete dólares) por los costes de comunicación de la plataforma con el dron para su localización con una frecuencia de transmisión de datos de una vez por segundo.

Los órganos federales, regionales, los servicios de emergencia y aquellas organizaciones que desempeñen funciones públicas para la protección contra el uso ilegal de drones estarán exentos del pago.

La monitorización de los drones se realizará con el Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass), desarrollado todavía por la Unión Soviética, homólogo del GPS estadounidense.

Esta propuesta se elabora desde enero de este año, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, exigió acelerar el desarrollo de un marco regulatorio para la identificación de drones, afirma el periódico.

En su primera reunión con Putin, el recientemente nombrado ministro de Transportes, Andréi Nikitin, abordó los avances en este sentido.

«Es necesario asignar un número de identificación para conocer al propietario, a dónde se dirige el vehículo y en qué condiciones», declaró.

Ucrania utiliza cada vez más drones para bombardear y rastrear objetivos estratégicos en territorio ruso.

Hoy mismo tres personas murieron por el ataque de drones ucranianos contra las regiones de Tula y Nizhni Nóvgorod.

Entre el domingo y este lunes el Ministerio de Defensa informó de haber derribado más de 150 drones. EFE

mos/psh