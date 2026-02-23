El gobierno sirio toma el control de un aeropuerto que estaba en manos de las fuerzas kurdas

Las autoridades sirias tomaron el control del aeropuerto de Qamishli, que estaba en poder de las fuerzas kurdas, como parte de su proceso de integración en el Estado central, anunció este sábado la agencia oficial de noticias SANA.

La minoría kurda había establecido una zona autónoma en el norte de Siria, pero bajo presión militar de Damasco cedió en febrero varios de sus bastiones a las fuerzas gubernamentales.

El aeropuerto de Qamishli, que los kurdos habían capturado tras la caída del expresidente Bashar al Asad, a fines de 2024, pasa ahora también a estar bajo el control de las autoridades del islamista Ahmed al Sharaa.

Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil siria inspeccionaron el sábado las instalaciones y «discutieron sobre los medios para relanzar la actividad» según las normas internacionales vigentes, informó la agencia SANA.

Se trata de «un paso institucional importante en el proceso de unificación de la gestión de los aeropuertos bajo el paraguas del Estado», declaró en la red social X el director del organismo, Omar al Husari.

El aeropuerto de Qamishli, el único del noreste de Siria, sirvió durante años como enlace vital para los habitantes de la región, especialmente durante la guerra civil (2011-2024).

Permaneció bajo control gubernamental y siguió recibiendo vuelos regulares, conectando la ciudad con la capital, Damasco. También fue utilizado como base militar desde noviembre de 2019 por Rusia, aliado clave del expresidente sirio.

El aeropuerto dejó de funcionar tras el derrocamiento de Bashar al Asad.

Además de este aeropuerto, los kurdos deben entregar al Estado central los campos petroleros —principal fuente de financiación de la administración autónoma— y los puestos fronterizos que controla.

