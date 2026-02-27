El grupo de Iberia y British Airways anuncia un aumento del beneficio anual del 22%

afp_tickers

1 minuto

El grupo IAG, propietario de las aerolíneas Iberia y British Airways, anunció el viernes que su beneficio aumentó un 22% el año pasado gracias principalmente a la bajada del coste del combustible.

El beneficio después de impuestos se situó en 3.340 millones de euros (casi 4.500 millones de dólares) en 2025, contra 2.730 millones de euros el año anterior.

«Registramos otro año de resultados excepcionales», afirmó el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en el comunicado de resultados. También dijo que espera «otro año de éxitos en 2026».

Los ingresos de IAG, matriz también de la irlandesa Aer Lingus y la española de bajo coste Vueling, crecieron un 3,5% hasta 33.210 millones de euros.

Los costes de combustible, en cambio, disminuyeron en un 7% hasta los 7.100 millones de euros.

Tras la paralización de la pandemia, el sector del transporte aéreo atraviesa un buen momento gracias al afán de viajar de los consumidores y la fuerte subida de las tarifas.

IAG señaló que transportó a casi 122 millones de pasajeros en 2025. También ese año cerró pedidos de varios millones de dólares para adquirir aviones de Boeing y Airbus.

El grupo presentó el año pasado una oferta por una participación de la aerolínea TAP Air Portugal, por la que postulan también la alemana Lufthansa y la franco-neerlandesa Air France-KLM.

En su comunicado, IAG señala que lo consideran «una oportunidad estratégicamente interesante para el grupo, pero que tendrá que darse en condiciones que generen valor para los accionistas».

bcp/dbh/meb