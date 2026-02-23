El grupo Estado Islámico llama a sus militantes a combatir al gobierno sirio

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) instó el sábado a sus combatientes a desafiar a las nuevas autoridades sirias en su primer mensaje de audio en dos años.

Según su portavoz, Abu Hudhayfah al-Ansari, los miembros del grupo en Siria deben luchar contra el nuevo régimen sirio, y convertir ese combate en su prioridad.

La última intervención del EI fue en enero de 2024, en respuesta a la guerra iniciada por Israel en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

En una grabación titulada «Y mátenlos dondequiera que los encuentren», instó a sus simpatizantes a atacar a la comunidad judía en todo el mundo.

En 2014, el EI se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak, cometió masacres y esclavizó mujeres y niñas con fines sexuales.

Con el respaldo de una coalición liderada por Estados Unidos, Irak declaró al grupo derrotado en 2017.

En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, derrotaron al EI dos años después.

Sin embargo, la organización mantiene células durmientes en zonas desérticas y lleva a cabo ataques esporádicos.

Desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el nuevo presidente islamista de Siria, Ahmad al-Sharaa, quien dirigió Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la antigua rama siria de Al-Qaeda, ha buscado distanciarse de su pasado yihadista.

El año pasado, Damasco se unió a la coalición internacional contra el EI.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha trasladado a más de 5.700 presuntos detenidos del grupo de Siria a Irak para asegurar su vigilancia.

Las cárceles donde se encontraban anteriormente estaban controladas por las FDS, que se retiraron de algunas de ellas bajo presión del ejército sirio, lo que generó preocupación por posibles fallos de seguridad.

Las autoridades también evacuaron el campamento de Al-Hol esta semana hacia otro lugar en el norte de Siria, tras la fuga de miles de familiares de yihadistas extranjeros.

