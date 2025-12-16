El grupo Estado Islámico reivindica un ataque contra las fuerzas de seguridad sirias

El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un ataque que el domingo dejó cuatro muertos entre las fuerzas de seguridad sirias en el noroeste del país, informó el lunes la organización Site, especializada en la investigación antiterrorista.

«Los soldados del Califato atacaron ayer a una patrulla del gobierno apóstata sirio en la carretera de Maaret al Numan con ametralladoras», según un comunicado del EI publicado por Site.

El gobierno sirio anunció el domingo que cuatro miembros de sus fuerzas de seguridad habían muerto y un quinto había resultado herido en un ataque contra su patrulla en la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

Esta región era un bastión de grupos rebeldes y yihadistas, incluidos combatientes extranjeros, antes de que una coalición islamista derrocara en diciembre de 2024 al expresidente Bashar al Asad.

El ataque se produjo un día después de que dos soldados y un civil estadounidenses murieran durante una misión en Palmira, en el centro de Siria, en lo que el ejército de Estados Unidos calificó como una «emboscada de un francotirador» del EI.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó el incidente de ataque «contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria», y prometió que tomaría «represalias» contra los responsables.

El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, calificó el ataque del sábado como «un nuevo desafío en la lucha contra el terrorismo».

Las nuevas autoridades sirias tratan de estabilizar el país tras más de una década de guerra civil.

Tras el ataque del sábado, las autoridades lanzaron una operación contra células del grupo EI en toda la provincia de Homs, donde se encuentra Palmira.

