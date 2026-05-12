El Guadalajara de Milito visita al Cruz Azul del nigeriano Ebere en semifinales

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México, 12 may (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito visitarán este miércoles al Cruz Azul del delantero nigeriano Christian Ebere en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Guadalajara venció el pasado domingo por 2-0 al Tigres UANL, con lo cual empató la serie de cuartos de final y avanzó a la fase de los cuatro mejores, una proeza porque lo hizo sin cinco de sus titulares, convocados a la selección mexicana.

Ahora Milito y sus jugadores deberán revalidar su fútbol y, con las mismas ausencias, salir a vencer a un Cruz Azul que tomó oxígeno tras la llegada del entrenador Joel Huiquí, sustituto del argentino Nicolás Larcamón.

Ebere anotó la mitad de los goles del equipo en la victoria 4-2 sobre Atlas en cuartos y el miércoles encabezará el ataque de los Azules, que en su casa saldrán a imponer condiciones en el estadio Azteca.

Huiquí sabe que de terminar empatada la serie será eliminado porque las Chivas quedaron mejor ubicados en la tabla al final de la etapa regular. Eso obligará a su equipo a proponer el partido y buscar goles para llegar con ventaja al duelo de vuelta, el próximo sábado en el estadio Jalisco de Guadalajara.

En la primera fase del torneo, Chivas anotó 33 goles, dos más que Cruz Azul, pero tuvo en su alineación al delantero Armando González, sublíder de los anotadores, ahora concentrado con la selección mexicana que jugará el Mundial.

Sin González, Milito buscará que su ofensiva no recaiga en un jugador y provocará un juego de conjunto en que el ataque parta desde los defensores.

Será una serie de difícil pronóstico en la que los de Guadalajara asumirán que, si pudieron vencer al poderoso Tigres UANL, tienen todo para imponerse a Cruz Azul. Los celestes repetirán que su rival está disminuido y saldrán a lastimarlo.

El ganador de la serie disputará el título contra el mejor entre el Pachuca del venezolano Salomón Rondón, que eliminó al campeón Toluca en cuartos de final, y los Pumas UNAM del paraguayo Robert Morales, vencedores sobre las Águilas del América. EFE

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