El hijo de Aung San Suu Kyi pide en Francia una «prueba de vida» de su madre

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El hijo de la líder birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi expresó el martes su preocupación por el estado de salud de su madre, y pidió a Francia que transmita su solicitud de «una prueba de vida verificada por una fuente independiente».

El jefe de la junta militar birmana, recientemente convertido en presidente, ordenó el jueves que la exlíder, condenada a cinco años de prisión, cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

Kim Aris, hijo de la dirigente, entregó este martes al canciller francés, Jean Noël Barrot, una carta dirigida al presidente, Emmanuel Macron, en la que pide que Francia se sume a su «llamamiento para que obtengamos una prueba de vida verificada por una fuente independiente».

La carta también pide que «se garanticen sus derechos fundamentales», como «una atención médica adecuada, el acceso a sus abogados y a su familia».

«Son derechos reconocidos a cualquier persona condenada en todo el mundo, y deberían estar garantizados a todos los presos» en Birmania, añade en la carta, a la que AFP tuvo acceso.

«No tenemos ninguna prueba de vida, ninguna foto desde hace años, ningún indicio siquiera de que realmente haya sido trasladada», detalló a la AFP uno de sus abogados, François Zimeray.

Una foto sin fecha fue difundida el jueves por el servicio de información del ejército birmano, «pero no sabemos si es auténtica o si es IA», señaló Zimeray.

La familia alerta regularmente sobre el deterioro del estado de salud de Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado que derrocó a su gobierno, en 2021.

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