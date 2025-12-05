El hijo de Barghouti levanta gran preocupación entre palestinos sobre estado de su padre

4 minutos

Jerusalén, 5 dic (EFE).- Qassam Barghouti, hijo del histórico líder del movimiento nacionalista palestino Fatah, Marwan Barghouti, dijo este viernes que su padre se encuentra «destrozado físicamente» a través de una publicación en Facebook, pero posteriormente la borró y trató de limitar el impacto en muchos palestinos preocupados por el estado de salud de la reconocida figura.

En el ‘post’, Qassam Barghouti se hacía eco de una llamada que supuestamente ha recibido de un preso palestino liberado, quien le aseguraba que guardias israelíes le habían roto a su progenitor varias costillas, dientes y le habían cortado una oreja «para entretenerse».

El hijo de Barghouti eliminó dicha publicación y escribió posteriormente que sigue tratando de contactar de nuevo con el preso liberado, cuyo nombre no ha revelado y que le habría llamado desde un número israelí.

Además, indicó que ha contactado con todos los organismos oficiales posibles para obtener más información, pero que hasta la fecha no ha tenido éxito.

«Pido disculpas por preocupar a tanta gente. Espero que mi padre y todos los demás presos estén bien. Es lo único que me importa», expresó Qassam Barghouti.

La Comisión de Asuntos de Detenidos, de la Autoridad Palestina, afirma estar trabajando para obtener más información sobre su condición, añadiendo que las familias de los prisioneros palestinos en ocasiones sufren acoso e intimidación.

La oficina del presidente palestino, Mahmud Abás, condenó el supuesto trato recibido por Marwan Barghouti: «Estas violaciones constituyen un crimen de guerra en toda regla», detallaron en un comunicado.

Presión internacional para su liberación

La publicación del hijo de Barghouti se produce dos días después de que más de 200 artistas de todo el mundo firmaran una carta colectiva para pedir a Israel que libere a la figura de mayor consenso político para los palestinos y considerado por muchos como el «Nelson Mandela palestino».

Entre los firmantes destacaban cineastas como Pedro Almodóvar, actores como Javier Bardem o Mark Ruffalo, escritores como Margaret Atwood o Zadie Smith, músicos como Paul Simon, Sting o Annie Lennox y artistas como Ai Weiwei, hasta sumar más de dos centenares de nombres.

En dicha misiva recordaban que el activista, de 66 años, era un parlamentario electo en el momento de su detención, que sufrió «un juicio viciado» y que «sigue siendo el líder palestino más popular» según los sondeos de opinión.

Según ellos, el gobierno de Benjamín Netanyahu se niega a liberarlo «por su capacidad para unificar al pueblo palestino y de lograr una paz duradera» con Israel.

Barghouti es uno de los pocos líderes palestinos que goza de respeto tanto entre los islamistas de Hamás como entre los laicos de Fatah, y aunque su nombre ha sonado en varias ocasiones dentro de los diversos ‘paquetes’ de presos que Israel libera en distintos canjes con los palestinos, a última hora siempre sale de las listas y sigue acumulando años de prisión.

Los organizadores de la campaña quieren convertir el caso de Barghouti en una réplica de la presión internacional que condujo a la liberación de otro famoso preso de conciencia, Nelson Mandela, quien en una ocasión llegó a decir: «Lo que le pasa a Barghuti es lo mismo que me pasó a mi».

Israel lo acusa de terrorismo

Israel acusa a Barghouti de liderar la facción armada Tanzim, de Fatah, y lo arrestó en 2002 por su presunta participación en el asesinato de cinco israelíes durante la Segunda Intifada.

Barghouti, que cumple una pena de cinco cadenas perpetuas, negó los cargos.

La familia y los abogados de Barghouti han denunciado un fuerte deterioro de su estado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, incluyendo su reclusión en régimen de aislamiento y brutales palizas.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, llegó a grabar un vídeo en el que aparece burlándose de Barghouti en prisión. EFE

gac/ajs