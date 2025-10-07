El huracán Priscilla se intensifica a categoría 2 mientras avanza por el Pacífico mexicano

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- El huracán Priscilla que surgió como tormenta tropical en el Pacífico mexicano, se ha intensificado la mañana de este martes a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y provocará lluvias intensas en tres estados del país, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En un comunicado, el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha precisado a las 06:00 hora local (12:00 GMT) el centro del huracán se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

“Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit; fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán”, apunta el SMN.

Además, Priscilla generará viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

También se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur, de 3 a 4 m de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m de altura en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Por lo anterior, el SMN ha establecido una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Según los pronósticos, Priscilla se mantendrá como huracán categoría 2 y se irá debilitando entre el miércoles y el jueves hasta convertirse de nuevo en tormenta tropical.

Las lluvias podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Además, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortan a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México predice la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles. EFE

